Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

13.09.2019 17:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki bir fotoğrafının üzerinde "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır." sözüyle birlikte, "13 Eylül Sakarya Zaferi kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA