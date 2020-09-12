Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sakarya Zaferi mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sakarya Zaferi mesajı
12.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

Erdoğan'ın mesajında, "Tarihimizin en önemli savaşlarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi, milletimizin müstevlilere karşı vatanını ve bağımsızlığını korumak için verdiği şanlı mücadelenin önemli bir merhalesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması, istiklal mücadelesinde milletimizin güç ve umudunu artırmış, uluslararası alanda Meclisimizin itibarını yükseltmiş, Kurtuluş Savaşında nihai zafere giden yolu açmıştır. Bu muharebede sergilenen birlik, beraberlik, azim ve kahramanlık bugün de milletimize rehberlik etmektedir. Sakarya Zaferi aynı zamanda bugün hala nerede olursa olsun varlığımızı hazmedemeyip boş hevesler peşinde koşanların akıbetlerinin yine hüsran olacağının bir nişanesidir. Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz Milli Mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her yerde ve her koşulda koruyacağını dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya gösterecektir. Geçmişimizden aldığımız güçle, bugün de devletimizi ilelebet yaşatmak ve yeni nesillere daha güzel yarınlar bırakmak için, hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, aziz vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

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