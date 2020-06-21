Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.
21.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.
(İlker Turak/İHA)
Kaynak: İHA