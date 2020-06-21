Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı
21.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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