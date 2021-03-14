Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizin ve ailenizin 14 Mart Tıp Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum."

"Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor."

Gülseli KENARLI/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı için sağlık çalışanlarına bir mektup yazdı.

Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafından, Kovid-19 sürecinde büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganı ile düzenlenen dijital mektup kampanyasının ilk mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı.Erdoğan mektubunda, "Sevgili kardeşim sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 14 Mart Tıp Bayramınızı tebrik ediyorum. Tıp Bayramının siz sağlık çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Size ve tüm meslektaşlarımıza milletimiz ile tüm insanlığa yaptığınız hizmetler için şükranlarımı sunuyorum" diyerek şunları kaydetti: "Sağlık çalışanlarının bilgi, gayret ve becerinin fedakarlıkla birleştiği, doğrudan insan hayatına dokunan saygın bir mesleği icra ediyor. 14 Mart'ı sağlık çalışanlarına vefa ve minnet borcunu ödemenin bir vesilesi olarak görüyoruz. Tarih boyunca, gerektiğinde canları pahasına milletin yardımına koşan sağlık teşkilatı, koronavirüs salgınına karşı yürüttükleri zorlu mücadelede de yine en ön safta yer aldı. Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor.Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanları seferber ettik. Sağlık altyapımıza son 18 yılda yaptığımız devasa yatırımlara ilaveten, sadece salgın döneminde toplam 16 bin yatak kapasiteli 25 yeni sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını devreye aldık. Şimdiye kadar 30 bine yakın canımızı bizden koparan koronavirüsle mücadelemizin henüz bitmediğini biliyoruz. Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan 'yeni normal' sürecinin adımlarını atarken, diğer taraftan da sağlık sistemimizi ayakta tutacak çalışmalar yürütüyoruz. Her fırsatta vatandaşlarıma kendilerinden, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı olmalarını beklediğimi ifade ediyorum. Son bir asrın en büyük sağlık felaketinde milletimize canla başla hizmet ettiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarınıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizin ve ailenizin 14 Mart Tıp Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum."

Öte yandan14 Mart Tıp Bayramında başlayan ve nisan ayına kadar sürecek olan kampanya kapsamında dileyen herkes "dijitalmektup.lutfenplatformu.org" adresi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebilecek. Dijital mektuplar, Türkiye genelindeki tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı