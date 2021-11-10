Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında sosyal medya hesabından saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında sosyal medya hesabından saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı.

Erdoğan, paylaşımında, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Atatürk'ün fotoğrafı ve "Saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesinin bulunduğu görsele de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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