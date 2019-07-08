Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin olarak, "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada basın toplantısı düzenledi Ziyaret öncesi konuşan Erdoğan, "Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleri ile aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış istikrar huzur ve refahı bizim için önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeler uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz bu anlayışla bölgenin iç barışının muhafazası için gayret ediyoruz. Çeşitli iş birliği platformları ile bölgesel istikrarın devamına katkı sunuyoruz. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci balkan ülkelerin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformudur. Türkiye bu platforma ciddi destek vermiştir. İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı, yatırım alanları başta olmak üzere işbirliği faaliyetlerini ele alçağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmaları ile entegrasyonu da zirvede görüşülecek. Bu mekanizmaya verdiğimizi önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk" dedi.

"BOSNALI KARDEŞLERİMİZİN ACISINI PAYLAŞACAĞIZ" Ziyarete ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ziyaretimiz sırasında bazı ülke liderleri ile de ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca askerlerimizle bir araya geleceğiz. 9 Temmuz günü Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenecek resmi geçişe iştirak ederek, Bosnalı kardeşlerimizin acısını paylaşacağız. Soykırımın 24. Yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatırlarını İnşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz. Bu ziyaret ve temasların Balkanlardaki komşularımızla ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum" diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Doğu Akdeniz'deki son durumu değerlendiren Erdoğan, "Şu anda sondaj gemilerimiz malum bu arama tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bunların hiç birisini yolumuzdan alı koymayacak. Bugün de aynı noktadayız. Şu anda gerek bizler Türkiye olarak, gerek Kuzey Kıbrıs'daki soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Uluslararası camiada da en son G 20 toplantısında görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Yunanistan'da dün sonuçlanan seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Miçotakis yüzde 40'a yakın oy oranı ile seçimi kazanmış durumda. 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım tebrike ettim. İnşallah Yunanistan'da yeni bir süreci, dayanışma içinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla sürdüreceğiz. Arzumuz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Erdoğan, "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor. Bizden bu noktada 'şu tarih' diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Bizim kendileri ile mutabık kaldığımız tarih bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Başkanlığı'mıza ait. Onlar planlamayı yapacaklar. Uçakla gelecekler. Gelen tüm S-400'ler'ler burada konuşlanacaktır. Ülkemiz için bölgemiz için dünyamız için hayırlı olsun diyoruz" açıklamalarında bulundu.

MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞME Erdoğan Milletvekilleri ile yaptığı kahvaltılı toplantıların içeriği ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi.

"İki toplantı yaptık. Bunlar 50'li gruplar halinde idi. İki toplantı daha yapıp grubumuzun tamamıyla bu kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Böylece meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabii bütün düşüncemiz öncelikle meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir. Benim de hemen bu işin ardından Ağustos ile birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlık büyükşehirlerde olmak üzere başlayacak. İllerimizi dolaşarak hem bazı açılış törenleri, hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte 2019'u siyasi faaliyetler açısından tamamlamış olalım istiyoruz"

(Oğuzcan Yazar - İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA