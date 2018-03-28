Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Suat Cebeci'yi atadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Suat Cebeci'yi atadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Cebeci'yi atadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et