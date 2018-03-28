Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Suat Cebeci'yi atadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Cebeci'yi atadı.