Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından merhum Rasim Öztekin'in fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu notu düştü:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı