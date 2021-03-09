Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rasim Öztekin'in kızına taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı