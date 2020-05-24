Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı tebriği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı tebriği
24.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:08

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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