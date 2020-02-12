Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama

12.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "İdlib'te devam eden süreci değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı şu andaki askerlerimizin, rejim güçlerinin, hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de, Dışişleri, Savunma ve İstihbaratın da Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda Putin ile mutabakata vardık" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Şu anda İdlib'teki devam eden süreci Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı şu andaki askerlerimizin, rejim güçlerinin, hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de, Dışişleri, Savunma ve İstihbaratın da Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacaklar" ifadelerini kullandı.



Barış Pınarı Harekatı'nın aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Arada geri adım atma söz konusu değil. Tel Abyad'tan Resulayn'a kadar, Tel Rıfat zaman zaman oradaki çalışmalar zaten belli bin zeminde yürüyor. Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib. Çünkü İdlib'ten Türkiye'ye yönelik malum bir iltica hareketi var. Bu iltica hareketine de pek müsamaha ile bakmak istemiyoruz. Onu engellemek için de Suriye topraklarında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparak o insanları orada iskan edelim istiyoruz" dedi.



Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA