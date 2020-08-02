Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Psikoloji eğitimi talimatı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA