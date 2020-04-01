CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PROF. DR. TAŞÇIOĞLU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan'ın paylaşımında, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.
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Kaynak: DHA