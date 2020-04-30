Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisin kazara ateşiyle ölen gencin ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisin kazara ateşiyle ölen gencin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisin kazara ateşiyle ölen gencin ailesine taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurulan Suriyeli gencin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisin kazara ateşiyle ölen gencin ailesine taziye telefonu
30.04.2020 00:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisin kazara ateşiyle ölen gencin ailesine taziye telefonu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurulan Suriyeli gencin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani'ye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dilediği öğrenildi.

Yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtmiştir.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın" dediği kaydedildi.

Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisin kazara ateşiyle ölen gencin ailesine taziye telefonu

Kaynak: İHA

Manşet

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