Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pınar Gültekin" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pınar Gültekin" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
22.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diledi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir cani tarafından hunharca katledildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.

Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız."

Kaynak: AA

Manşet

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