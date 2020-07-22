Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski sevgilisi tarafından hunharca katledilen Pınar Gültekin ile ilgili, "Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı
22.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski sevgilisi tarafından hunharca katledilen Pınar Gültekin ile ilgili, "Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin olayına ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de, anlayışımızda da, yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum."

Kaynak: İHA

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