Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e başsağlığı telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e başsağlığı telefonu

09.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla aradı, kendisine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla aradı, kendisine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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