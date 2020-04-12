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Paskalya, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Paskalya" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu nedeniyle yayınladığı mesajda, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan köklü bir medeniyetin mensupları olarak, ülkemizde hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Hristiyan vatandaşların dinlerini rahatça yaşayabilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede son dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmaları hatırlatmak istiyorum. 1000 yılı aşkın bir tarihe sahip Akdamar Kilisesi büyük bir özenle restore edilmiştir. İstanbul Balat'ta yer alan Demir Kilise, restorasyon çalışmalarının ardından 2018 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Arasında kilise ve manastırların bulunduğu Süryanilere ait taşınmazların mülkiyet sorunu çözülmüş, söz konusu tapular Süryani cemaatine devredilmiştir. 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi'nin temeli atılmıştır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında zarar gören Mar Petyun Keldani Kilisesi ve Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'nin onarım çalışmaları ise sürmektedir. Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancını serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum."

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "Tedbirler dolayısıyla Hristiyan vatandaşlarımız da ne yazık ki bu yıl Paskalya yortusu için kiliselerde bir araya gelemeyecekler. Ancak inanıyoruz ki gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla ülkemiz bu süreci en az etkiyle atlatacak ve en kısa zamanda hayat hepimiz için tekrar normal akışına dönecektir. Karşılaştığımız her zorlukta aziz milletimizin her bir ferdinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini Kovid-19 ile mücadele sürecinde de göstermiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu zor günlerde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şiarıyla başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası da bir kez daha göstermiştir ki milletimizin birbirine verdiği destek ve güçle aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Paskalya Yortusu dolayısıyla, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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