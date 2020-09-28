CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PARTİLERİN ERMENİSTAN'I KINAYAN ORTAK BİLDİRİSİNE DESTEK

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grupları bulunan partilerin Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine destek verdi.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grupları bulunan partilerin Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine destek verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı