Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, "Teşekkürler çocuklar" başlığıyla sporcuların isimleri ve kazandıkları kategoriler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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