Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Papa'ya eski İstanbul'u tasvir eden 24 parçalı minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa Francis ile gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti. Papa Francis ise Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'a gerçekleştirdiği ziyaret 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor. - ROMA