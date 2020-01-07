Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye Valisi ile Belediye Başkanına tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik mesajı gönderdi.
07.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA
Kaynak: İHA