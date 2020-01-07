Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye Valisi ile Belediye Başkanına tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye Valisi ile Belediye Başkanına tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik mesajı gönderdi.

07.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye Valisi ile Belediye Başkanına tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı , 'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer ile Belediye Başkanı 'ya tebrik mesajı gönderdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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