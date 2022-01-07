Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı

OSMANİYE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaylalar, kaleler, yiğitler şehri Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını gönülden tebrik ediyor, Osmaniyeli kardeşlerimi en içten muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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