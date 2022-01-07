Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

OSMANİYE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaylalar, kaleler, yiğitler şehri Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını gönülden tebrik ediyor, Osmaniyeli kardeşlerimi en içten muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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