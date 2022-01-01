Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, örnek gösterdiği Hatem Kurt'un evine ziyaret

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesinin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın sonunda teşkilatta uzun yıllar görev yapan Hatem Kurt'a plaket vermiş, kendisiyle sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, en kısa zamanda Hatem Kurt'u evinde de ziyaret edeceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti yeni yılın ilk gününde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Kurt'un Kısırkaya'da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Aile ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'un yaptığı keteden yedi, çay içti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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