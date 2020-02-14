Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor.

14.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı : "Dün , bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor.Barış Pınarı Harekatı'na devleti ve halkından çok güçlü destek geldi. Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. Yüzyılın planı diye yutturulan plan bir barış planı değil işgal planıdır."

(İHA)

Kaynak: İHA
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