Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim.

14.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem 'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. CHP'nin eski Genel Başkanı 'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim.

Bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer büyük farklar var. Gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu parçalayıp attık."

(İHA)

Kaynak: İHA
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