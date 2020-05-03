Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir koronavirüs tedavisi gören, ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya adamış ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletmişti.

Kaynak: AA