Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Okuma-Yazma Seferberliğine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir seferlikte kendilerinin de olduklarını belirterek, böyle bir kampanyaya kendilerinin destek vermemesinin düşünülemez olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bizim için en büyük mükafat, okuma-yazma öğrenmesine vesile olduğumuz her bir vatandaşımın sevincine ortak olmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa görüntülü bağlandı. Program sunucusu Müge Anlı'nın dile getirdiği 'Okuma-Yazma seferberliği' için programa bağlanan Erdoğan çifti, "Bu seferberlikte bizde varız" mesajı verdiler. Müge Anlı'nın okuma yazma seferberliği konusundaki gayretlerini en başından beri yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir kampanyaya bizim destek vermememiz düşünülemez. Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanya ile ilgili talimatları verdik. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bizde bu seferberlikte varız. Milletimizden de bu desteği bekliyoruz. Bu tür kampanyalarımızla eğitim öğretim konusundaki eksiklerimizi önemli ölçüde giderdiğimizi düşünüyorum. Geçmişte çok yüksek oranlarda olan okuma-yazma bilememe düzeyini sıfıra indirene kadar bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Aslında 2003 yılında eşim ile birlikte Şanlıurfa'da başlattığımız 'Haydi kızlar okula' kampanyasıyla bir adım atmıştık ve bu adım gerçektende meyvelerini verdi ve vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim için en büyük mükafat, okuma-yazma öğrenmesine vesile olduğumuz her bir vatandaşımın sevincine ortak olmaktır"

Vatandaşın okuma-yazma kampanyaları konusundaki hassasiyetini eskiden beri bildiklerini belirten Erdoğan, "Bu kampanyaya her türlü desteğin verileceğine inanıyorum. Vatandaşlarımız taleplerini Milli Eğitim Bakanlığımıza, Valiliklerimize, Kaymakamlıklarımıza ve Muhtarlıklarımıza iletebilirler. Kurumlarımız bu talepler doğrultusunda gerekli hazırlıkları ve planlamayı yapıp kampanyaya dahil olacaktır. Bizim için en büyük mükafat, okuma-yazma öğrenmesine vesile olduğumuz her bir vatandaşımın sevincine ortak olmaktır" vurgusunu yaptı.

"Yılda ortalama 100 bin vatandaşımızın önüne yepyeni bir dünya açılıyor"

Hayalimde çok büyük diploma törenleri var diyen Müge Anlı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı ise şöyle oldu:

"Bu tür büyük organizasyonlarla diploma törenlerini birlikte icra etmemiz, sadece bizi değil tüm milletimizi sevindirecektir. Özellikle ülkemizde hala 2.5 milyonun üzerinde insanın okuma-yazma bilmiyor olması bu tür kampanyaların önemine işaret ediyor. Üstelik bu sayının kayda değer bölümü, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde bulunuyor. Okuma-yazma kursları ile yılda ortalama 100 bin vatandaşımızın önüne yepyeni bir dünya açılıyor. Sizler sayesinde bu sayıyı daha da artırabiliriz. Şubat sonu ve Mart ayı başında ders başı yapacak olan yavrularımız ve tüm vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Bir engel çıkmadığı takdirde inşallah diploma töreninde şahsen veya burada olduğu gibi canlı bağlantıyla sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyarız."

"Hedefimiz, kadınıyla, erkeğiyle tüm vatandaşlarımızın okuma-yazma öğrenebilmesini sağlamaktır"

Bu seferberlikte yıllardır var olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizin bu derin yarasının tedavisine katkı sağlamak için bizzat başlattığımız ve başarı ile neticelendirdiğimiz kampanyalar bulunuyor. Sadece 'Ana kız okuldayız' kampanyasında sertifika verdiğimiz kardeşlerimizin sayısı 1 milyon 832 bindir. Sizler gibi kıymetli arkadaşlarımızın yürüttüğü her türlü kampanyalara destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz, kadınıyla, erkeğiyle tüm vatandaşlarımızın okuma-yazma öğrenebilmesini sağlamaktır. Sizlere de bu hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizin destek vereceğinizden çok emindim"

Seferberliği Cumhurbaşkanının başlatabileceğini okulda kendilerine öğrettiklerini belirten program sunucusu Müge Anlı, "Konuk olan kişilerin yaşadığı acziyeti görünce bunun bir seferberliğe dönüştürülmesi gerektiği ve bunu Cumhurbaşkanının başlatması gerektiği, benim burada tamamen spontan olarak söylediğim bir şeydi. Fakat sizin destek vereceğinizden çok emindim. Bu artık sizin sayenizde bir seferberlik olacak. Artık kız öğrencilerimiz ile erkek öğrencilerimizin okullaşma oranları neredeyse eşitlendi" şeklinde konuştu. - ANKARA