Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Okulu'ya Tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Orhan Okulu'yu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Orhan Okulu'yu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını alan Orhan Okulu'ya bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.