Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen adaylarına müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı