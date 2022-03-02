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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Killigil paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Killigil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil'i vefat yıldönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil'i vefat yıldönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İslam Ordusu, Bakü, Politika, Haberler

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