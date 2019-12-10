Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine ilişkin, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır.
10.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine ilişkin, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com