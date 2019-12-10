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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine ilişkin, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır.

10.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine ilişkin, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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