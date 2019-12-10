Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi.

10.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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