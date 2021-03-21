Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Günü paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Günü paylaşımı Açıklaması

21.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Günü paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü'nü kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz Günü'nüzü tebrik ediyorum. Nevruz'un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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