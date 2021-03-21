Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Günü paylaşımı Açıklaması
21.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:54
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü'nü kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz Günü'nüzü tebrik ediyorum. Nevruz'un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak