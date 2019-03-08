Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mutafyan İçin Ermenice Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Türkçe ve Ermenice bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan'ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA