Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mustafa Cengiz için taziye mesajı (2)
OĞLU SARPER CENGİZ'E TAZİYE TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı dolayısıyla oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
OĞLU SARPER CENGİZ'E TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı dolayısıyla oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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