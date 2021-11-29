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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mustafa Cengiz için taziye mesajı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mustafa Cengiz için taziye mesajı (2)

OĞLU SARPER CENGİZ'E TAZİYE TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı dolayısıyla oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

OĞLU SARPER CENGİZ'E TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı dolayısıyla oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.


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