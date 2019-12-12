Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek.

12.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

Cumhurbaşkanı : "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek.Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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