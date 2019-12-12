Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek.
12.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek.Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA