Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yağlı tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon liralık desteğin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yağlı tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon liralık desteğin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğini söyledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yağlı tohum ve hububatta destek) Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz"