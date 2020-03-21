Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
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Miraç Kandili, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

21.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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Manşet

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