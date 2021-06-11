Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2020 açılış maçı için A Milli Takım'a destek paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'a destek paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'a destek paylaşımında bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ve futbolculara, "Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye seslendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu