Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.

05.10.2019 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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