Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Rıza Kayaalp ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

Erdoğan, milli güreşçiye Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyonluk beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finalde senden tuş bekliyordum." sözleri üzerine Rıza, "İki maçı sayı tuşuyla kazandım. Yarı finalde tuşla yendim Sayın Cumhurbaşkanım. Finalde biraz yorgunluğun verdiği etki vardı. İnşallah 11. şampiyonluğumu tuşla kazanırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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