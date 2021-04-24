Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.