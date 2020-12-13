Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli cimnastikçilere tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan'ı telefonla arayarak tebrik etti.Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak; halka aletinde, Ferhat Arıcan ise paralel aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları telefonla arayarak tebriklerini dile getirdi. Milli sporcular ise kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN