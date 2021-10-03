Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lileri taşıyan midibüs devrilmişti. Kaza sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirmişti, 19 kişi ise yaralanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu - Haberler
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