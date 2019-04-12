Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesini kaybeden Almanya Başbakanı Angela Merkel'e telefonla yaptığı görüşmede taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesini kaybeden Almanya Başbakanı Angela Merkel'e telefonla yaptığı görüşmede taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Merkel'e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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