Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve esnaflara müjde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve esnaflara müjde

İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve esnaflara müjde Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle memur ve esnaflar için hazırlanan yeni destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve esnaflara müjde

ANKARA - Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle memur ve esnaflar için hazırlanan yeni destekleri açıkladı.

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve esnaflara müjdeler verdi.

Emekliler için 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını bin liradan bin 100 liraya yükseltme kararı aldıklarını hatırlatan ve bu düzenlemenin Meclis'te varılan uzlaşma ile gerçekleştirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık bin lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresinin 1 ay daha uzatıldığını belirten Erdoğan, Şu ifadeleri kullandı:

"TESKOMB ve Halkbank aracılığı ile esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaleti ile kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenleme de yine Meclis'te uzlaşma ile görüşülüyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin Nisan başından Haziran sonuna kadar uzatıldığını bir süre önce açıklamıştım. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek öncelikle kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olmak üzere bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler."

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen bin liralık nakdi yardımın bin 100 liraya çıkartarak yeniden başlatıldığını ifade eden Erdoğan, "Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve esnaflara müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve esnaflara müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve esnaflara müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve esnaflara müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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