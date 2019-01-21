Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Özhaseki'ye telefon

ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kayserili hemşehrileriyle dün sabah kahvaltı programında bir araya geldi. Özhaseki, Ankara için planlanan projelerden bahsettiği esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını belirterek konuşmasına kısa bir süre ara verdi. Daha sonra kürsüye dönen Özhaseki, özür dileyerek konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA