Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

04.10.2020 00:21 | Son Güncelleme: 04.10.2020 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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