Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Sevgi gösterisi detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıta çelenk koyması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Meçhul Asker Anıtı'nı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Sevgi gösterisi detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıta çelenk koyması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'te
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk koydu.

Kaynak: AA
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