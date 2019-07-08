Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıta çelenk koyması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk koydu.

Kaynak: AA